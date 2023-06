Un'estate tra Trigoria e Oriente

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Poco più di un mese di vacanza e poi si torna a lavorare per la prossima stagione. Il rientro dalle vacanze a Trigoria è fissato per le prime settimane di luglio, quando i calciatori e Mourinho si ritroveranno per prepararsi in vista del prossimo campionato. Non è da escludere una settimana di ritiro in una località diversa dal Fulvio Bernardini, magari ancora in Algarve come successo già la scorsa estate e in inverno, durante la sosta per il Mondiale. Di certo c'è però il tour in Asia che la Roma dovrà disputare nell'ultima settimana di luglio. Saranno tre le partite che Pellegrini e compagni disputeranno tra Singapore e Corea del Sud. Si inizia il 26 luglio, quando la Roma affronterà il Tottenham al National Stadium di Singapore. Le altre due gare si disputeranno invece all'Incheon Asiad Stadium e dopo programmate per il 29, contro il Southampton, e il 1° agosto contro la squadra locale dell'Incheon United. Prima dell'inizio casalingo del campionato in programma il prossimo 20 agosto, i giallorossi potrebbero inoltre disputare una gara amichevole di presentazione allo Stadio Olimpico come lo scorso anno con lo Shakhtar. Nel frattempo, sono 10 i calciatori attualmente impegnati con gli impegni della nazionale tra Nations League, amichevoli e qualificazioni ai prossimi Europei: oltre a Spinazzola, Cristante, Pellegrini e Bove - quest'ultimo con l'Italia Under 21 -indosseranno la maglia dei rispettivi paesi anche Svilar, Tahirovic, Solbakken, Rui Patricio, Ibanez e Zalewski