Una Primavera dalle uova d'oro: 115 milioni negli ultimi 10 anni

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Che il vivaio romanista abbia da sempre prodotto innumerevoli talenti è sicuramente fuori di-cussione. Negli ultimi 10 anni in particolare sono veramente tanti i calciatori che, dal settore giovanile dal Roma, sono arrivati agiocarsi le loro carte nel calcio dei grandi. (...) Facendo un rapido calcolo, negli ultimi 10 anni la Roma ha potuto iscrivere a bilancio circa 115 milioni di plusvalenze tramite lavendita dei propri prospetti. Tra le più remunerative ricordiamo sicuramente la partenza di Romagnoli che fu venduto al Milan per 25 milioni, quella di Bertolacci ceduto sempre ai rossoneri per 21 milioni. (...) Quest'anno la cessione di Tahirovic all'Ajax per 8.5 e le ormai quasi sicure partenze di Missori e Volpato per 10 complessivi. (...)