Una favola senza lieto fine: sfuma il sogno dell'Olimpico

"Meglio comunque soffrire e gioire tutti insieme, siamo fatti così...". Ma la delusione è tanta, la festa mancata nella finale infinita annichilisce i 60mila dello Stadio Olimpico. Il gol di Dybala non è servito, poi è arrivato il pareggio e infine la sconfitta ai rigori. La Roma non è riuscita nell'impresa, come invece riesce ogni volta a creare un tifo unico e appassionato, una grande famiglia giallorossa pronta a soffrire. La marcia verso lo Stadio Olimpico era iniziata molto prima dell'apertura dei cancelli e nel prepartita ci ha pensato Conidi a intrattenere i tifosi. I sostenitori giallorossi hanno seguito la partita su sei maxischermi e durante la partita si sono alternati applausi, fischi, ansia e alla fine disperazione. Tutti sono tornati a casa e ci saranno molti ragazzini da consolare, con quella tempra giallorossa di chi è avvezzo a digerire delusioni con amara ironia.

(Il Messaggero)