Tutti pazzi per Frattesi: pronta l'asta a 5

Davide Frattesi fa gola a tutte le big italiane e il Sassuolo chiede 35/40 milioni per lasciarlo partire. Il centrocampista è seguito da Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma (che ha il 30% sulla futura rivendita). I nerazzurri hanno provato a guadagnarsi la pole position sfruttando l'interesse dei neroverdi per Samuele Mulattieri, ma la Juventus già a fine aprile aveva raggiunto un accordo di massima con l'agente del calciatore per un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. La corsa è aperta e non vanno trascurate neppure le altre pretendenti, anche se in questo momento appaiono in seconda fila.

(Il Giornale)