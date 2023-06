Trigoria si svuota, ma le vacanze non sono per tutti: 10 in nazionale

La stagione della Roma si è conclusa con la vittoria contro lo Spezia e ora Mourinho si godrà un po' di vacanze. Intorno alla metà di luglio ci sarà il raduno a Trigoria, con i test fisici e la preparazione atletica, poi si volerà in Asia per il Korea Tour 2023. Successivamente i giallorossi torneranno in Europa per un secondo ritiro, ma non è da escludere il ritorno in Portogallo.

Tempo di vacanze, quindi, ma non per tutti, infatti sono 10 i calciatori chiamati dalle loro rispettive nazionali. Agli italiani Spinazzola, Cristante e Pellegrini, si aggiungono Rui Patricio (Portogallo), Svilar (Serbia), Ibanez (Brasile), Celik (Turchia), Wijnaldum (Olanda), Zalewski (Polonia) e Tahirovic (Bosnia). A questa lista potrebbe aggiungersi Solbakken, dato che il ct della Norvegia svelerà i convocati nella conferenza stampa delle 12.

(Il Romanista)