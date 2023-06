Tre ko su tre. Ma il nostro calcio ora è vivo

No, non è come raccontano le statistiche. No, non è semplicemente la terza sconfitta consecutiva del calcio italiano nelle finali europee di questo 2023 da ricordare in qualche modo. È vero: una sequenza del genere può indurre al pessimismo cosmico. (...) Ma in fondo al tunnel c'è una lucina che racconta dei progressi effettuati e della possibilità di cogliere, proprio grazie alle prove di Roma, Fiorentina e Inter. (...) Perché è vero che la Roma è stata tradita dalla famosa sciatteria dei rigori, è altrettanto vero che la Fiorentina si è lasciata tradite da un peccato di generosità, con la difesa posizionata male perché "pronta a scappare" secondo il dettato tattico di Italiano. Anche l'Inter, in Champions, è andata incontro al proprio destino mostrando qualità e virtù che ne hanno fatto la regina dei trofei domestici (Supercoppa e coppa Italia) e la dominatrice dell'ultimo pezzo di stagione. Ha tenuto in scacco gli inglesi e a un certo punto ha avuto- per gli sciagurati errori altrui, un paio di occasioni per indirizzare la finale dalla sua parte (...)

(Il Giornale)