Totti e altre leggende a Ferrara

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Francesco Totti e tanti ex Roma pronti a tornare in campo a Ferrara. Lo storico capitano giallorosso questa sera allo stadio Paolo Mazza parteciperà all'evento organizzato dalla pagina social «Operazione Nostalgia», in collaborazione con il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Il calcio d'inizio ci sarà alle 20, con la partita che verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia. La giornata inizierà tuttavia alle 10.30 - fino alle 18, quando apriranno i cancelli dell'impianto - con l'apertura del «Fan Village» a Parco Coletta, dove saranno presenti i protagonisti della serata con cui sarà possibile fare foto e farsi firmare autografi, oltre a numerose attività e giochi. Il vero evento ci sarà però in serata, con i 36 giocatori presenti che insieme hanno realizzato più di 7000 presenze in

Serie A con 800 gol all'attivo. Prima del calcio d'inizio, intorno alle 19.15, andrà inoltre in scena un riscaldamento particolare all'insegna dell'intrattenimento: sono infatti previsti calci di punizione, rigori e shootout, ai quali andranno aggiunti i cori e le coreografie che sono stati organizzati sugli spalti. Un vero e proprio ritorno al passato, con le due squadre che ospiteranno Campioni del Mondo, vecchie glorie della Serie A e alcune bandiere giallorosse. Oltre a Francesco Tolti, infatti al Paolo Mazza ci saranno calciatori del calibro di Del Piero, Di Natale, Candela, Tommasi, Pizzarro, Milito, Amelia, Zaccardo, Barone, Sosa, Maniero e tanti altri, pronti a far divertire i 13mila spettatori presenti.