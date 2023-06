Top Dan, Friedkin vola e fa volare: “Mourinho un grande”

Silenzioso e riservato da presidente, scatenato e spericolato invece da pilota. Il vero Dan Friedkin probabilmente è un insieme delle due personalità, quello che ieri a Pratica di Mare è salito sul suo P-51 Mustang per i cento anni dell’Aeronautica Militare, si è esibito con l’Horsemen Flight Team in acrobazie mozzafiato e che poi è stato quasi un’ora sotto al sole cocente per firmare autografi ai tifosi e regalare maglie della Roma davanti al suo box privato a bordo pista. [...] E “Top Dan” non si è neanche sottratto ad alcune domande sulla Roma. In primis, quella su Mourinho. A chi gli chiedeva di farlo restare nella capitale – sebbene adesso non ci siano dubbi, almeno per la prossima stagione – Friedkin ha risposto: “He’s a great guy, and a great coach”. È un grande uomo e un ottimo allenatore. Non c’è stato bisogno della traduzione per i romanisti presenti accanto a lui, né quando ha risposto a un altro tifoso che gli chiedeva se fosse felice di Mourinho: “Oh yeah”. Insomma, Friedkin – quello vero, pilota e presidente – si è detto soddisfatto dell’operato dello Special One. Il famoso incontro con il portoghese per pianificare il futuro è arrivato a due giorni dalla partenza del tecnico per le vacanze, con un rapido scambio di battute a Trigoria. Ora, se abbia detto tutta la verità questo lo può sapere soltanto Dan. Di certo il rapporto tra presidente e allenatore andrà avanti anche la prossima stagione per cercare di portare a casa un altro trofeo e il quarto posto che vale la Champions. Friedkin ha nostalgia dei festeggiamenti, lo ha dimostrato ieri quando dopo aver scattato un selfie ha notato un particolare salvaschermo del telefono. Il tifoso aveva un’immagine dei festeggiamenti a Tirana: “La vittoria della Conference è stata fantastica. Fantastica, davvero fantastica (sì, lo ha ripetuto due volte, ndr). Una cosa incredibile”. [...]

(corsport)