Tifosi e società: “Tutti con Mourinho”

Chissà se José Mourinho ha una simpatia per l’Osasuna. Di sicuro ce l’hanno i tifosi giallorossi dopo che ieri il club spagnolo ha scritto parole di fuoco contro la Uefa. “Forti coni deboli e deboli con i forti". (...) Sui social in tanti hanno espresso solidarietà e c’è anche chi ha tirato in ballo proprio Mourinho e il suo strappo col governo europeo del calcio. (...) La Roma entro la seconda metà di luglio, dopo aver ricevuto e letto le motivazioni della stangata Uefa, presenterà ricorso: l’orientamento è quello di farlo sia per l’allenatore sia per tutte le multe e i divieti ai tifosi, ma è logico che solo dopo aver visto bene ogni cosa si potrà prendere una decisione. Di sicuro, il club ritiene la squalifica a Mourinho un danno tecnico incalcolabile e farà di tutto per averlo quanto prima in panchina in Europa. Nel frattempo i romanisti, oltre a sostenere Mourinho, vorrebbero anche parole di fuoco di Dan e Ryan Friedkin a difesa della Roma e del suo allenatore. Ma la proprietà giallorossa, finora, ha sempre scelto altre strade. I tifosi sperano che a Trigoria si iniziano davvero a ragionare su quanto sarebbe importante mettere accanto a José un uomo di peso che possa fare da schermo nei confronti delle istituzioni. il nome di Boniek è quello che appare più adatto, i tifosi sognano anche la presenza di Totti, uno che ancora oggi ha un peso comunicativo, a livello sportivo, molto importante. (...)

(corsport)