Tielemans va all'Aston Villa. Idea Scamacca

Molte delle strade del mercato rossonero portano a Londra. All'indirizzo del Chelsea Il Milan si presenterà per un paio di obiettivi; per Loftus-Cheek ha già suonato, la rivoluzione societaria ha poi rimandato a un prossimo appuntamento. Nella stessa occasione potrà richiedere informazioni su Carney Chukwuemeka, centrocampista come li compagno di squadra. (...) Avanzando all'attacco, l'alternativa a Thuram porta a Gianluca Scamacca, otto gol complessivi con il West Ham: su di lui anche la Roma. Si resta In Premier per altre news: Youri Tielemans è ormai un ex obiettivo. Andrà all'Aston Villa. (...)

(gasport)