Tiago Pinto vende Perez e fa il pieno di plusvalenze

Si chiude sul gong del 30 giugno la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. È ormai prossimo l'accordo tra la Roma e il club spagnolo per il suo passaggio a titolo definitivo in Galizia. Operazione da 6 milioni di euro bonus compresi e plusvalenza di circa 3 milioni per il club giallorosso. Per la felicità di tutti le parti. (...) Sta quindi per finire l'avventura non certo indimenticabile dell'ala spagnola arrivata a gennaio 2020 per 15 milioni di euro tra le fanfare della vecchia proprietà per i trascorsi in maglia Barcellona. Tre anni di Roma traducibili nella parola fallimento, nonostante 76 presenze, 8 gol e 7 assist. Qualità tecniche e caratter-stiche fisiche che non riuscirono a convincere Fonseca il primo anno e mezzo. Tantomeno Mourinho, che a ottobre 2021, dopo la trasferta di Bodo (in cui segnó gol) lo iscrisse al registro degli epurati. (...)

(La Repubblica)