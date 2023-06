Tiago Pinto: «Direzione arbitrale non equilibrata»

IL TEMPO - Tiago Pinto, il giorno dopo la finale persa, affida all'Ansa un commento sulla direzione di Taylor. «Noi come Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia. Non siamo soliti commentare queste situazioni, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo analizzato sia gli episodi e risulta chiaro che la direzione di gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata. Il rigore non assegnato per il fallo di mano di Fernando è sotto gli occhi di tutti, ma la nostra frustrazione non nasce unicamente da quell'episodio. Ci congratuliamo con il Siviglia per il loro successo, ma voglio dire con chiarezza a nome del club che la condotta arbitrale non è stata all'altezza di una finale». Nel frattempo ieri il direttore di gara inglese è stato aggredito verbalmente da alcuni tifosi della Roma in aeroporto. Alcuni di loro l'hanno aspettato fuori da una stanza di sicurezza dove era stato portato dopo gli insulti ricevuti