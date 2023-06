Tammy tornerà solo nel 2024. La Roma pensa a Nzola e Icardi

L'infortunio di Abraham ha complicato tutte le strategie di mercato della Roma. L'inglese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà rimanere ai box per almeno 7 mesi. Morale: lo rivedremo in campo solamente nel 2024. Entro il 30 giugno la società giallorossa deve produrre una plusvalenza di circa 40 milioni, ma ora il centravanti è diventato incedibile e va sostituito. La prima mossa è stata far scattare il rinnovo automatico di Belotti fino al 2025, ma intanto è stato contattato Nzola dello Spezia, che viene valutato circa 10 milioni (ma nella trattativa potrebbero rientrare Shomurodov e Tahirovic). Piace Arnautovic e tra le tante idee (c'è lo svincolato Firmino) spunta anche quella di Icardi, di proprietà del PSG e attualmente in prestito al Galatasaray. A favorire l'affare potrebbe essere l'ottimo rapporto tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino.

(gasport)