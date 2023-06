Tammy torna solo nel 2024: shock mercato

Dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito da Spinazzola durante l'Europeo, la Roma fu costretta a correre ai ripari, inventandosi un mercato di reazione. Dopo quello di Abraham sarà lo stesso e si rischia un mercatino bis. Il centravanti, disposto ad ascoltare offerte da chiunque (soprattutto dalla Premier League), poteva e doveva essere la fonte di ricchezza principale in vista del mercato. Il numero 9 non ha ancora deciso dove e quando operarsi in seguito alla grave lesione al crociato e al momento tra le opzioni ci sono il professor Mariani, l'America, Milano, il professor Fink e la Klinik Gut St. Moritz. Per un recupero completo ci vorranno dai sei agli otto mesi, quindi sarà pronto per il 2024.

Pinto dovrà sostituirlo e proverà a setacciare il mercato dei parametri zero o dei prestiti. È necessario più di un sacrificio sul mercato, motivo per cui si pensa anche alle cessioni a partire da Ibanez fino ad arrivare a Zalewski e addirittura a Bove.

La stagione dei giallorossi iniziò con lo stop di Darboe in ritiro e poi quello ad agosto di Wijnaldum. L'annata è stata molto sfortuna sotto questo punto di vista ed è stata costellata da infortuni muscolari (Dybala, Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e non solo) e traumatici (Belotti, Dybala, Kumbulla, Karsdorp).

