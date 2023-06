Tahirovic ceduto all’Ajax per 8.5 milioni, bonus compresi

Arriva dalla cessione di Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni (bonus compresi) una parte dei soldi che serviranno alla Roma per provare a sistemare i conti entro il 30 giugno. Il centrocampista classe 2003, pupillo di Mourinho che in questa stagione gli ha concesso 13 presenze tra campionato (11) e Coppa Italia (2), di cui 5 da titolare, è il primo sacrificato sull’altare del Financial Fair Play. [...] Gli altri giovani in partenza sono la mezzapunta Volpato e l’esterno Missori, con cui la Roma da giorni sta trattando con il Sassuolo.

(corsera)