Tahirovic all'Ajax. Friedkin coccola Mou

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tahirovic all'Ajax per 8,5 milioni e 15% sulla rivendita.

Con una trattativa lampo Tiago Pinto ha concluso la prima cessione in vista della «deadline» del 30 giugno, quando dovranno essere iscritti a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze. In questo contesto arriva il trasferimento del classe 2003 al club olandese, che al ritorno dagli impegni con la Bosnia, tra mercoledì e giovedì, effettuerà le visite mediche per il suo nuovo club. L'accelerazione dell'Ajax è dovuta a un inserimento del Marsiglia, che ha così convinto gli olandesi a chiudere nel primo pomeriggio, chiedendo ai giallorossi di comunicare l'esito positivo della trattativa sui social tramite un comunicato ufficiale. Tahirovic in questa stagione si è ritagliato un piccolo spazio tra campionato e Coppa Italia, giocando 413 minuti in 13 spezzoni di partite. Arrivato nella capitale nel febbraio del 2021 dal Vasalunds IF per 300mila euro, e approdato nella Primavera, si è fatto subito notare da Mourinho, che lo fece esordire lo scorso novembre contro il Torino con tanto di complimenti nel post-partita: «Sarà un grande giocatore», disse in quell'occasione. Poi la sosta per le nazionali e il debutto dal primo minuto con il Bologna, dove sostituì il suo mentore Matic.

Dopo Felix, quindi, lo Special One è riuscito a valorizzare un altro giovane della primavera, facendo incassare alla Roma 8,5 milioni - bonus compresi, con la parte fissa che si aggira sui sette milioni ai quali andrà tuttavia tolto il 10% che verrà incassato dal Vasalunds IF, il club precedente di Tahirovic. In caso di cessione futura da parte dell'Ajax, i giallorossi manterranno una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

Sempre nella giornata di ieri Dan Friedkin ha partecipato al centenario dell'aeronautica Militare che si è svolto a Pratica di Mare. Il presidente giallorosso, al termine dell'evento si è anche reso disponibile per scattare alcuni selfie e firmare numerosi gadget ai tanti tifosi romanisti presenti all'evento, il tutto con indosso una tuta che presentava il vecchio stemma della Roma con la sigla ASR sulla spalla sinistra - quando nei giorni scorsi aveva una patch con il logo attuale del club. Non sono mancate le domande riguardo la permanenza di Mourinho nella capitale: Dan non ha mai risposto esplicitamente, ma si è lasciato andare a numerosi sorrisi che hanno lasciato tranquilli i presenti sulla possibilità di vedere sulla panchina della Roma lo Special One anche il prossimo anno.

Fronte nazionali, ieri Aouar ha esordito con la maglia dell'Algeria nella vittoria per

2-1 contro l'Uganda, subentrando nel secondo tempo al posto di Abdelli. Così come N'Dicka, il nuovo calciatore giallorosso, qualificato come primo nei gironi, non sarà a disposizione della Roma per gli impegni nella Coppa d'Africa, che si svolgerà dal 13 gennaio all'11 febbraio.