Stipendi arbitri: Chiffi è quello che ha guadagnato di più. Poi Fabbri e Doveri

CALCIOEFINANZA.IT - Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A? Ora si possono stimare così i compensi degli arbitri nel corso del 2022/23. Partiamo dalla cessione dei diritti di immagine, ceduti con un contratto annuale, che nella stagione 2022/23 permettono a un arbitro di percepire le seguenti cifre in base al numero di anni di attività in Serie A e in Serie B:

1° anno: 20.000 euro (7.000 euro per un assistente);

Da 0 a 50 gare di Serie A: 30.000 euro (10.000 euro per un assistente);

Oltre 50 gare di Serie A: 60.000 euro (20.000 europer un assistente);

FIFA ed ex FIFA (i cosiddetti arbitri internazionali): 90.000 euro (27.000 euro per un assistente).