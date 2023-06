Spareggio a Orsato, finale di B a Mariani. Serra&Co, ecco i dismessi. Oggi parla Rocchi

Sarà Orsato a dirigere lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, mentre Mariani arbitrerà l'andata della finale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Oggi Rocchi parlerà in conferenza stampa e non snocciolerà i nomi degli arbitri che lasceranno la CAN: a Irrati e Valeri (per loro è già pronto il ruolo di VAR PRO), si dovrebbero affiancare anche Miele, Meraviglia, Maggioni, Gariglio, Paterna e Serra, che così potrà "andare a casa" (oppure all'"area", secondo le frasi che avrebbe detto a Mourinho e che hanno fatto parte dell'inchiesta).

(corsport)