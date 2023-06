Solbakken non molla: “Darò il massimo”

Ola Solbakken è pronto alla sua prima vera stagione alla Roma, Si, perché questi quattro mesi in giallorosso sono stati anomali, arrivati dopo una vacanza in Messico (per lo stop invernale del campionato norvegese) e una preparazione atletica non adeguata per essere subito in forma per la squadra di Mourinho. [...] “Ho bisogno di fare una buona preparazione prestagionale - ha ammesso al portale NRK - A gennaio sono arrivato dopo una vacanza. Adesso voglio lavorare al massimo per essere pronto per la prossima stagione”. Quattordici presenze in giallorosso, un gol e due assist, Solbakken ha avuto difficoltà a imporsi ma è pronto a riscattarsi nella prossima stagione. Dalle sue parole infatti non sembra proprio voler lasciare la Roma in estate, semmai vuole giocarsi le sue chance per giocare il più possibile. [...]

(corsport)