Smalling, Roma per sempre: "Tifosi unici"

Nei mesi scorsi la Roma ha lavorato sul consolidamento della rosa e sono arrivati i rinnovi di Mancini, Cristante, Matic e, ultimo ma non meno importante, Smalling. L'accordo con il difensore inglese era stato trovato da tempo, ma è stato ufficializzato solamente ieri: guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione fino al 2025. “Quando sono arrivato qui in prestito è stata una decisione dell’ultimo minuto. È stata una delle scelte migliori che abbia mai fatto in termini calcistici - afferma il centrale -. Qui non mi manca nulla, è stato semplice scegliere di restare, soprattutto se penso ai tifosi. Il loro supporto è sempre incredibile. Abbiamo raggiunto due finali consecutive, voglio fare la storia con questa squadra”.

Continuano i contatti con il West Ham per Scamacca e con il Bournemouth per la cessione di Kluivert. Si è offerto, invece, Pereyra, che lascerà l'Udinese al termine della stagione.

Abbonamenti: raggiunta quota 40mila e a inizio settimana sarà sospesa la vendita.

(corsera)