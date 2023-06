Smalling firma. E arriva N'Dicka

Nel sabato di Trigoria la Roma stava preparando gli scatti e i video che preludono all'annuncio del nuovo contratto di Chris Smalling fino al 2025. Ieri anche l'agente, James Featherstone, è stato ricevuto all'interno del centro sportivo per firmare i documenti. E' probabile che la Roma nei prossimi giorni, forse domani stesso, ufficializzi un accordo che nella sostanza è stato raggiunto un paio di mesi fa.

Smalling proverà a divertirsi anche nelle prossime due stagioni, con uno stipendio da circa 3,5 milioni netti annui. Adesso i tifosi aspettano anche il rinnovo di Matic, che era automatico ma non è mai stato comunicato ufficialmente, e di El Shaarawy, che sta ancora negoziando il contratto con Tiago Pinto.

Per quanto riguarda i volti nuovi infine la Roma ha già chiuso per il franco algerino Aouar, che arriva a parametro zero dal Lione, e si avvia ad assoldare il franco camerunese N’Dicka, che ieri ha salutato l'Eintracht. Era il centrale mancino che chiedeva Mourinho per completare il reparto. E prenderà numericamente il posto di Llorente, destinato a tornare sotto il controllo del Leeds.

(Corsport)