Smalling fino al 2025, dubbio El Shaarawy

IL TEMPO (M. CIRULLI) - È già mercato: la Roma programma la rosa della prossima stagione. In primis vanno risolti i casi limite, con alcuni contratti che andranno in scadenza il 30 giugno.

A meno di sorprese dell'ultimo minuto Smalling la prossima stagione dovrebbe vestire nuovamente la maglia giallorossa. Il suo agente ieri si è recato a Trigoria - dove era presente anche Dan Friedkin - per discutere gli ultimi dettagli, con l'inglese che firmerà un biennale, legandosi alla Roma fino al 2025.

Pinto dovrà poi ragionare sul futuro di El Shaarawy. Il Faraone in questa stagione ha realizzato sette gol e si è rivelato un jolly fondamentale per Mourinho. Il nodo da sciogliere riguarda l'ingaggio, ritenuto eccessivo, ma El Shaarawy, pur di rimanere nella capitale sarebbe disposto a venire incontro alle richieste della società, nonostante non manchino le offerte da altri club di A.