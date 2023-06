Sky Italia, il calcio è strategico

Il palinsesto di eventi per celebrare i 20 anni di Sky in Italia sta diventando degno di quello di un grande canale televisivo nazionale. E dopo gli Sky inclusion days del 14-15 maggio al Museo Leonardo Da Vinci di Milano, ecco lo studio Sda Bocconi sull'impatto di Sky Italia sulla società e l'economia italiana, poi il prossimo 13 giugno la presentazione dei palinsesti autunnali di Sky, e il 14-15 giugno una due-giorni di celebrazioni aperte al pubblico a Palazzo Reale (Milano). Il tutto proprio a cavallo di una data decisiva: entro il 14 giugno, infatti, vanno consegnate le buste per partecipare alla asta peri diritti tv della Serie A di calcio dal 2024 in poi. «Una asta nella quale ci saremo», spiega Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, «e dove faremo il meglio per i clienti e per gli azionisti di Sky. La Serie A è importante, le co-esclusive non sono una novità, poiché già c'erano ai tempi di Sky-Mediaset Premium. In queste aste, in realtà, non si acquistano i diritti, ma semplicemente si prendono in affitto. E bisogna sempre considerare anche il valore aggiunto, ovvero le migliorie, che poi Sky costruisce attorno a questi diritti. Il calcio è comunque strategico, come dimostra la nostra acquisizione in esclusiva assoluta dal 2024 al 2027 del 92% delle partite di Champions league, e del 100% di quelle di Europa e Conference league». A volte, peraltro, ci si dimentica di come Sky Italia abbia già investito circa 10 miliardi di euro in diritti tv dello sport, diventando, secondo lo studio di Sda Bocconi, «il principale investitore privato nello sport italiano, contribuendo alla diversifica-zione e all'ampliamento della cultura sportiva in Italia e dando visibilità a moltissimi sport che, fino a pochi anni fa, erano considerati una nicchia». (...)

(Italia Oggi)