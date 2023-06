Sfratto al club sportivo. Dopo Totti e Blasi litigano anche i cognati

La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi ormai si combatte anche per interposta persona. Le ultime scudisciate, infatti, se le sono rifilate Silvia Blasi e Riccardo Totti. L’oggetto del contendere è il centro sportivo di proprietà dell’ex stella giallorossa in via di Castel Fusano. [...] Tuttavia, il fratello del “Pupone” è in rosso. Da gennaio del 2021 non paga i tremila euro al mese a Blasi. Motivo per cui la sorella della conduttrice ha inviato un decreto ingiuntivo, a febbraio, affinché saldasse un debito da 40mila euro. Ma il fratello del campione del mondo non solo non ha pagato ma ha continuato a non versare nemmeno un euro, accumulando altri debiti. A Riccardo Totti è stata inviata a maggio una missiva in cui gli si intimava: “Hai 15 giorni per pagare, scaduto il termine il contratto si ritiene risolto”. Il fratello del giocatore non ha risposto, non ha pagato ed è stato messo alla porta. [...] Seimila euro al mese che Silvia Blasi – le rate sono trimestrali, quindi 18 mila euro - avrebbe sempre onorato. Tranne, però, nel periodo della pandemia. Ma qui il discorso sarebbe differente perché l’entourage delle Blasi sostiene che, quando i due erano ancora una coppia che si amava, avevano siglato un patto: l’ex calciatore durante i due anni di Covid aveva deciso di sollevare l’Asd dal pagamento dei canoni alla Srl. Il fuoriclasse, però, successivamente ha cambiato idea. [...]

(La Repubblica)