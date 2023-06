Serve un'altra punta: piace Zaha, jolly d'attacco

Per Abraham nessun problema, l'operazione di ieri a Londra è andata bene. Che con la sfortuna che ha colpito la Roma in questo ultimo periodo, già è una buona notizia. Adesso, però, la gente se ne aspetta anche un'altra di bu-na notizia e cioè l'arrivo di un centravanti che possa garantire almeno 15-20 gol a stagione. (...) E allora la Roma continua a monitorare una serie di profili, tra cui un'occasione tenuta in alta considerazione è quella di Wilfred Zaha (ex Man-chester United), l'attaccante ivoriano che non ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace e che il 30 giugno va in scadenza, diventano libero a tutti gli effetti dopo nove anni passati con la maglia del club londinese. (...) Può essere un'oc-casione, anche se non è prettamente una prima punta, il classico centravanti. L'ivoriano gioca spesso come seconda punta o esterno d'attacco, ma in questi anni al Palace gli è capitato anche di fare il riferimento offensivo. La suggestione Il più interessante tra i nomi che girano intorno alla Roma è sicuramente quello di Mauro Icardi. (...) L'operazione ha dei costi elevati. Ad iniziare dallo stipendio del giocatore, che quest'anno al Galatasaray ha guadagnato 6 milioni e 750mila curo. (...) Il problema, però, è che Icardi il prossimo anno non può andare in prestito, avendo il contratto in scadenza nel 2024. Ed allora la Roma dovrebbe acquistarlo. (...) Un'alternativa, ad esempio, è Arnautovic, che alla Roma piace da tempo e conosce già bene Mourinho, avendoci lavorato all'Inter. Convincere il Bologna a lasciarlo non sarà però facile e comunque serve una decina di milioni. Più o meno la stessa cifra che chiede anche lo Spezia per Nzola. (...)

(gasport)