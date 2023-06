Serie Addio: da Ibra a Mou, per chi suona la campana

Per smascherare il futuro di Mourinho alla Roma non basterà la partita con lo Spezia, che lui, squalificato e perciò in silenzio quanto mai strategico, vivrà dal pullman o dal box apposito, constatando l'esito del plebiscito a suo favore: il popolo romanista vuole ancora il demiurgo portoghese che intenderebbe chiedere la testa del dg Pinto alla nuova general manager Lina Souloukou, in attesa del colloquio urgente coi Friedkin, i proprietari americani. Un contatto c'è stato, ma solo per fissare un appuntamento in queste ore. Al destino di Mourinho è legato quello di Dybala, l'altro eroe popolare, data la clausola di rescissione da 12 milioni di euro per l'estero e di 20 per l'Italia. Se divorzio fosse bisognerebbe prepararsi alla sommossa.

(La Repubblica)