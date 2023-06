Serie A, al via il rush finale per assegnare i diritti tv

La Lega ha spostato alle 10 di domani, giovedì 15 giugno, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli interessati alla torta dei diritti Tv per il massimo campionato a partire dal 2024 e fino al 2029.

Si parla di otto pacchetti, con l'obiettivo di arrivare a un incasso fra 1,15 e 1,38 miliardi di euro annui. Fra questi pacchetti ce ne sono di inediti come quello con l'opzione della partita in chiaro o come quello che rappresenta una sorta di "Gold Plus", valorizzando i migliori match come fatto dalla Uefa con Amazon per la Champions.

Per questo gli occhi sono puntati sui possibili nuovi entranti - Amazon o Apple - ma soprattutto alle mosse di Dazn e Sky, che hanno davanti ancora un anno del triennio 2021-24 in cui Dazn si è aggiudicata per 840 milioni a stagione tutte le 10 partite della settimana della Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky che ha messo sul tavolo 87,5 milioni a stagione.

(Il Sole 24 Ore)