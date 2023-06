Scudetto Under 17, i baby della Roma contro l'Inter: Mancini in tribuna

Ci sarà anche Roberto Mancini ad assistere a Roma-Inter, partita valida per la finale Scudetto Under 17 e in programma oggi alle ore 20 allo Stadio Del Conero di Ancona. Dopo aver eliminato il Milan in semifinale, i giallorossi vanno a caccia del quarto successo in dieci anni. La truppa allenata da Ciaralli si affida ai 2006 Mannini e Golic, il quale ha svolto qualche seduta anche sotto gli occhi di Mourinho. Sia Roma sia Inter hanno vinto lo Scudetto 8 volte: in palio, quindi, c'è la vetta solitaria.

(Il Messaggero)