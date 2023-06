Scontri vicino allo stadio: tre tifosi feriti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Scontri tra tifosi nei pressi della Puskas Arena di Budapest. Poche ore prima della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, nonostante si sia cercato di evitare qualunque tipo di incrocio, le due tifoserie sono venute a contatto nelle zone limitrofe allo stadio, più precisamente a Egressy ut – una strada che dista poco più di un chilometro e mezzo dall’impianto - con diverse persone che sarebbero rimaste coinvolte. Gli agenti, arrivati dopo pochi minuti dall’inizio della rissa, sono intervenuti immediatamente per sedare gli scontri, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Nonostante l’intervento della polizia locale, sono state registrate tre persone ferite, due di queste – un supporter andaluso e uno italiano – sono state ricoverate in un ospedale della capitale ungherese. La polizia magiara, inoltre, avrebbe arrestato sette polacchi, probabilmente tifosi dello Slask Wroclaw. Secondo la stampa locale tra la tifoseria della squadra polacca e quella del Siviglia c’è una forte rivalità in virtù di incidenti che risalgono al 2013.