Tutti in fila per Davide Frattesi: Inter, Juventus, Lazio, Roma, Milan e la Premier League. Il Sassuolo valuta il centrocampista 35/40 milioni e al momento i nerazzurri sono in vantaggio, ma prima di affondare il colpo saranno costretti a cedere almeno un big.

La Roma potrebbe cedere Spinazzola in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero la prossima stagione. I giallorossi intanto continuano a lavorare per Scamacca, che è seguito anche da Inter e Milan.

(Il Messaggero)