Scatta la caccia al centravanti low cost

Sarà un'estate caldissima e lunghissima per il mercato della Roma in entrata. Sopratutto sulle trattative che riguarderanno il centravanti, cioè il sostituto di Abraham. Serve un giocatore che ricopra il posto del centravanti inglese infortunato, quindi un vero e proprio titolare che possa garantire i gol della prima stagione dell'ex Chelsea e aumentare il livello qualitativo del reparto che nel campionato appena chiuso ha segnato solamente 29 reti. (...) La Roma fa sul serio per MBala Nzola. attaccante di ventisei anni (ventisette ad agosto) in questa stagione ha realizzato 15 gol in 33 presenze ed è seguito da tempo da Mourinho e da Pinto. Dopo la partita di domenica scorsa c'è stato un nuovo contatto tra le dirigenze della Roma e dello Spezia: i contatti sono avviati, il giocatore vuole il trasferimento (e ci mancherebbe) e le cifre della trattativa non sono proibitive. Otto-dieci milioni, senza l'inserimento di Shomurodov nella trattativa che in questi mesi di prestito ha deluso. (...) . Un'idea era quella legata a Firmino, poi scartato per un ingaggio importante, poi Arnautovic che non convince del tutto soprattutto per età. (...) Il nome che piace ai tifosi è quello di Mauro Iardi. Tornerà al Psg dopo il prestito al Galatasaray che lo ha fatto rinascere ed è in cerca di una nuova sistemazione. (...) Al momento è un'idea, come lo è stata quella su Alvaro Morata. Sfumata per l'infortunio di Abraham. ll centravanti inglese era destinato a partire in estate per fare cassa e puntare su un nuovo attaccante. La Roma avrebbe investito una buona parte dei milioni ricavati dalla sua cessione su un altro attaccante, e un'idea era proprio Morata. Contatti tra le parti nelle scorse settimane e gradimento del giocatore (grande amico di Dybala, che è il padrino della figlia nata a gennaio): c'erano insomma i pressuposti per poter intavolare una trattativa con l'Atletico Madrid. (...)

(corsport)