Scamacca si propone. Sfuma Tielemans

IL TEMPO (L. PES) - Che la Roma sia alla ricerca di un attaccante non è una notizia. L'infortunio di Abraham obbliga i giallorossi ad intervenire sul mercato, senza però poter contare sull'importante incasso che avrebbe garantito la cessione dell'attaccante inglese. Proprio per questo a Trigoria il campo della ricerca per il ruolo del centravanti si restringe sui profili che possano arrivare nella Capitale in prestito. Il mercato dei parametri zero (Thuram a parte) non offre grandi soluzioni per l'attacco, e non avendo risorse Pinto è alla ricerca di un numero nove a titolo temporaneo. Tra i nomi che corrispondono all'identikit c'è sicura-mente quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham sarebbe entusiasta di vestire la maglia giallorossa, e in questi giorni si trova in vacanza alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio. Il classe '99 ha terminato la fase riabilitativa e da un paio di settimane si sta dedicando al potenziamento muscolare ed è già tornato in campo. Al momento nessun contatto tra i giallorossi e l'entourage del ragazzo, che la prossima settimana farà il punto sul futuro. Dopo il grande investimento della scorsa estate il club inglese potrebbe lasciarlo partire in prestito, anche nella speranza che possa rivalutarsi nella stagione che porta agli Europei. Dal lato del calciatore c'è la speranza dell'apertura di un canale con la Roma che nel frattempo valuta il suo profilo. Sfumato, invece, per il centrocampo l'obiettivo Tielemans che ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa.