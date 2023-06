Scamacca non si fa in prestito

Dopo il pranzo informale di ieri a Londra Mourinho è partito per le vacanze nella sua Setubal, Pinto ha continuato la sua sessione di incontri inglesi. Nelle prossime ore il General Manager sarà in Italia per sistemare le ultime pratiche per l'ufficialità di N'Dicka e poi si sposterà a Milano. Ieri ha cementato l'intesa con lo staff di Gianluca Scamacca e ha sondato la dirigenza del West Ham per capire le richieste. L'attaccante, intanto, non vede l'ora di tornare a Trigoria, sta completando il recupero a Porto Cervo e ha fatto sapere che sarà pronto per l'inizio del ritiro. Il West Ham, che un anno fa ha investito 36 milioni più 6 di bonus per Scamacca, non è così contento di lasciarlo partire in prestito. La Roma, dunque, deve pazientare e cercare le condizioni meno vincolanti possibili: nell'eventuale accordo non deve esserci l’obbligo di riscatto, a meno che non sia vincolato a un obiettivo ambizioso (tipo la qualificazione alla Champions League), anche perché è prevedibile che Abraham nel 2024 non sia vendibile.

Nel frattempo il ds dello Spezia, Eduardo Macia, ha confermato a Sportitalia l'interesse della Roma per Nzola: è un piano B che non dispiacerebbe a Mourinho, ma negli ultimi giorni la pista si è un po' raffreddata. 'Freezato' invece il sogno Morata, che l'Atletico per ora non cede in prestito e che comunque guadagna tantissimo.

Intanto, in questa fase di valutazioni è circolato il nome di Pereyra che non interessa alla Roma. È considerato più intrigante il profilo di Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino di passaporto francese, svincolato dal Colonia e seguito dalla stessa scuderia di Scamacca.

