Scamacca ma non solo. Mou aspetta

Ad oggi corre da solo. È Gianluca Scamacca l’obiettivo più concreto della Roma. Per età, ingaggio, profilo di attaccante, formula di trasferimento, di meglio in giro non c’è. Anche Morata, un altro che solleticherebbe molto l’appetito di Mourinho e Pinto (insieme a Zaha che però ha offerte milionarie dall’Arabia), al momento non è in corsa. [...] Si torna così al punto di partenza, a Gianluca, che quando è venuto a conoscenza della possibilità di tornare a Trigoria non se lo è fatto ripetere due volte. [...] Umile, a cospetto del corpo tatuato, che spesso «dà un’idea di me diversa da come sono realmente». Il primo “no” del West Ham non spaventa. Era messo in preventivo. Ma è servito per ufficializzare l’interesse. Del resto Moyes non ritiene Scamacca una prima scelta. Vuole però un sostituto. In Inghilterra scrivono di Broja ma i nomi sono tanti. A quel punto, il no inizierà a trasformarsi in nì per poi diventare sì. Bisognerà soltanto trovare la formula più idonea. Perché se la Roma ora prenderà tempo, contando sulla forte volontà del giocatore e concentrandosi sino a fine mese sulle cessioni, toccherà a Scamacca e ai suoi agenti muoversi con il club. Servirà tempo e magari trasformare la richiesta di prestito secco in oneroso. Per questo al momento, al di là di Morata e Zaha, non vengono prese in considerazioni altri profili a parametro zero che sono circolati a Trigoria. Tra i tanti, quelli di Dembele e Mariano Diaz, identikit proposti dagli intermediari di turno ma che per ora sono messi in stand-by. [...]

(Il Messaggero)