Scamacca bis: ecco il piano per riprenderlo

Sui suoi social Gianluca Scamacca si sta ancora godendo la vittoria della Conference con il West Ham, una partita che è stato costretto a vedere fuori dal campo per la lesione al menisco esterno del ginocchio destro che lo costretto all’intervento al Gemelli ad aprile e che lo ha tenuto fermo addirittura da gennaio. [...] La Roma sta studiando un piano per riportarlo in Serie A, ma sempre a costo di trovare la giusta formula per riuscire a far quadrare i conti. Quindi un prestito con diritto di riscatto, oppure obbligo a un prezzo accessibile e condizionato al suo rendimento stagionale. Per il momento non è ancora in piedi una vera e propria trattativa, ma il sondaggio con l’entourage del giocatore è stato fatto ed è sicuramente positivo. Scamacca è di Fidene, ha Roma e la Roma nel cuore. Non ha mai nascosto il suo tifo per la squadra giallorossa, anche un mese fa quando andò a vedere la semifinale di Europa League all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Oppure durante le sue storie social con la musica in sottofondo di “Mai sola mai” di Conidi, ormai quasi un nuovo inno della Roma. [...] Intanto Pinto non ha mollato del tutto la pista che porta ad Alvaro Morata, sponsorizzato naturalmente dal suo amico fraterno Dybala ma anche dallo stesso Mourinho che lo ha lanciato al Real Madrid. Lo spagnolo ha rinnovato con l’Atletico fino al 2026, ma il prestito potrebbe ancora essere un’eventualità nel corso del mercato estivo. E Morata sarebbe ben contento di provare una nuova avventura in Serie A, questa volta nella capitale e insieme a Dybala e Mou. [...]

(corsport)