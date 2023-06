Roma, Wijnaldum ormai ai saluti. Quanta rabbia tra i tifosi

e domani giocherà o meno non si sa. Di certo c’è che la sua avventura con la Roma è di fatto finita e la conclusione non è stata certo delle migliori. Perché Georginio Wijnaldum era arrivato come l’altro gioiellino (dopo Dybala) della campagna acquisti giallorossa e se ne andrà senza il minimo rimpianto da parte di nessuno. [...] Già, perché quella foto che lo ritrae con le braccia dietro la schiena durante i rigori ha mandato su tutte le furie i tifosi romanisti. Wijnaldum, infatti, è l’unico tra gli undici giallorossi a non lanciarsi nell’abbraccio tipico delle squadre durante i tiri dal dischetto, quasi a rimarcare la sua indifferenza rispetto al risultato finale. [...] È chiaro come l’infortunio di agosto (frattura della tibia sinistra) abbia influito e non poco. Ma in molti a Trigoria sono convinti che la decisione di non operarsi e di procedere con la terapia conservativa non abbia beneficiato al suo recupero. Resta così un rendimento mediamente deludente, fatto di 22 partite, con 2 gol e un assist. E un addio che si consumerà domani, forse anche tra i fischi.

(gasport)