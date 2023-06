Roma, una squadra pronta a partire

Magari i ruoli, soprattutto in difesa, non corrispondono proprio alle posizioni ideali dei diretti interessati. Ma il campetto che illustra l’undici giallorosso che nelle idee di Pinto dovrebbe far le valigie, regala la fotografia delle difficoltà che la Roma può incontrare sul mercato in entrata. Anzi, sinora al club va certamente fatto un plauso per essersi mosso con efficacia e puntualità, andando a prendere due calciatori a parametro zero (Aouar e Ndicka) che entreranno a far parte della famiglia di José. [...] Diverso invece il discorso per l’undici in partenza. A Trigoria per i vari Svilar, Viña, Missori, Reynolds, Perez, Tahirovic, Villar, Darboe, Volpato, Shomurodov e Kluivert l’avventura è agli sgoccioli. Il viaggio di Pinto a Londra la scorsa settimana è stata propedeutica per imbastire una trattativa con il Bournemouth per l’attaccante olandese e il difensore uruguaiano. Volpato e Missori sono vicini al Sassuolo per una decina di milioni, Darboe sarà mandato in prestito per recuperare l’ultimo anno perso per l’infortunio. La dead-line del 30 giugno si avvicina e la Roma deve rientrare in questo primo step di 28 milioni di plusvalenze. I primi 5 sono arrivati ieri, con il club che ha chiuso la cessione di Tahirovic per 5 milioni all’Ajax. [...]

(Il Messaggero)