Roma, tutto su Frattesi. Attesa per il bomber: Pinto insegue ancora il sogno Morata

Partiamo da un fatto: la Roma è disposta a spendere trenta milioni (percentuale di rivendita inclusa) per Davide Frattesi, ma non per l’attaccante che, dopo l’infortunio di Tammy Abraham, doveva essere (e di sicuro lo è) una priorità. Perché? Ci sono due discorsi da fare. (...) La Roma sotto questo aspetto è in fila davanti al Sassuolo: non parteciperà ad aste, ma attende l’evolversi della situazione, che coinvolge Inter e Milan, pronta a intervenire. Il tira e molla con il West Ham per Scamacca per ora ha portato a un no secco. Ovvio, il club inglese ha speso poco meno di quaranta milioni per il calciatore romano un anno fa, il prestito può essere una soluzione ma non del momento, specie se a cercare Gianluca ci sono anche altri club, il Milan su tutti. In passato sono passati davanti agli occhi di Pinto i vari Mbala Nzola, che però lo Spezia non regala, e Mauro Icardi, in partenza dal Galatasaray e con un ingaggio monstre (acquistabile solo a titolo definitivo perché a un anno dalla scadenza). (...) Nell’elenco delle punte sostenibili è finito pure Marko Arnautovic, mentre pare finito in seconda fila Wilfried Zaha, punta del Crystal Palace. Poi c’è il capitolo Alvaro Morata, e qui siamo quasi alla suggestione. Ma nel mercato, anche le suggestioni hanno qualcosa di vero. Lo spagnolo è molto amico di Dybala e a Roma verrebbe volentieri. Poi, c’è la solita questione di costi, che sono alti sia per l’ingaggio sia per il cartellino. Guadagna nove milioni a stagione e ha un contratto in scadenza (che sta per rinnovare) fino al 2024. L’allungamento dell’accordo servirà per cederlo eventualmente ancora in prestito. E poi c’è anche una clausola, scrivono in Spagna, di 20/30 milioni, valida entro il mese di luglio. (...)

(Il Messaggero)