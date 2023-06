Un altro bambino che se ne va. E offre un po’ di ossigeno ai conti della Roma. Benjamin Tahirovic è stato ceduto all’Ajax per 7,5 milioni di euro, più 1 di bonus e mantenendo il 15% sulla futura rivendita. [...] Con Volpato e Missori altri indiziati a partire in questa sessione di mercato. Soldi freschi, utili ad abbassare la quota di 30 milioni da contabilizzare entro il prossimo 30 giugno. In attesa di capire il futuro dei due “big” sul mercato, Ibanez e Zalewski. [...]

(La Repubblica)