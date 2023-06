Roma-Sassuolo: l’accordo mette a posto i conti

La missione (quasi) impossibile è compiuta. Con la doppia cessione di Filippo Missori e Cristian Volpato al Sassuolo, che porteranno nella Roma 10 milioni di euro, Tiago Pinto ha praticamente raggiunto quota 30, cioè i milioni di plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno che servono per tranquillizzare la Uefa sul rispetto del settlement agreement. (...) La Roma incasserà 7,5 milioni per il cartellino di Volpato e 2,5 per quello di Missori. La società giallorossa manterrà il 15% su una eventuale futura rivendita. Una formula simile a quella utilizzata per Davide Frattesi, su cui la Roma vanta il 30%. Nell’incontro si è parlato anche del centrocampista: la Roma non parteciperà ad aste ma rimane comunque alla finestra nel caso in cui Inter (in vantaggio) o Milan non dovessero chiudere. (...) In uscita c’è anche Carles Perez: il Celta Vigo ha offerto 4 milioni più bonus, la Roma ne chiede 6,5. Continuano i contatti con il Leeds: Llorente dovrebbe tornare in prestito con obbligo di riscatto (5/6 milioni), legato al raggiungimento di un numero di presenze, mentre per Kristensen si lavora su un prestito secco. (...)

(corsera)