Roma, prima le cessioni. Poi Berardi o Frattesi

La permanenza dello di Josè Mourinho alla Roma è sinonimo di competitività e di ambizione, ecco perché adesso la tifoseria spera che il club possa fare qualche regalo al tecnico in questa finestra di mercato. (...) Domenico Berardi sarebbe quindi quel regalo che José apprezzerebbe tanto, un attaccante da gol, assist e fantasia che aiuterebbe quel reparto offensivo che tanto ha fatto fatica in questa stagione e che è stato prettamente sorretto da Dybala con le sue 18 reti tra le varie competizioni. (...) Né il tecnico disdegnerebbe l’arrivo di Davide Frattesi, ragazzo dall’enorme duttilità a centrocampo e che ha segnato 7 gol, tre in più di Belotti e solo due in meno di Abraham. Entrambi i giocatori del Sassuolo sono entrati nei discorsi tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali che ieri hanno pranzato insieme a Milano per parlare di affari. I due hanno fatto un punto della situazione sui due giocatori che interessano alla Roma. (...) Due affari complicati anche in questa finestra di mercato, per le valutazioni del Sassuolo e per la poca libertà di manovra del club giallorosso che deve fare i conti con i palettiimposti dalla Uefa. Serviranno allora delle trattative creative per arrivare a uno dei due giocatori, sicuramente non entrambi. Berardi ha espresso la volontà di giocare la Champions, ma se la Roma riuscisse a trovare un accordo col club emiliano probabilmente non si tirerebbe indietro se lo chiamasse Mourinho. E come sempre il tecnico sarà determinante nell’opera di convincimento dei giocatori in orbita giallorossa. (...) Per Frattesi il discorso è invece noto: sarebbe tornato nella capitale la scorsa stagione anche a piedi e adesso – nonostante la delusione dell’interruzione dell’affare di dieci mesi fa – ancora spera di poter vestire la maglia giallorossa. La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 40 milioni di euro, la Roma ha il 30% della futura rivendita che potrebbe essere utilizzata nella sua trattativa o per quella di Berardi.

(corsport)