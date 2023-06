Roma, preso Kristensen. Llorente, nuovo prestito

C’è una linea diretta tra la Roma e il Leeds che potrebbe portare in giallorosso non solo (di nuovo) Diego Llorente, ma anche l’esterno danese Rasmus Kristensen. La scorsa notte Tiago Pinto ha trovato un accordo con la società inglese per il ritorno, di nuovo in prestito, del difensore spagnolo che nei suoi pochi mesi a Trigoria ha stregato José Mourinho, [...] L’arrivo praticamente certo di Kristensen, che sui social ha cominciato a seguire la Roma, indizio non di poco conto, mette sul mercato un paio di esterni attualmente in rosa: il primo destinato a salutare Trigoria è l’olandese Karsdorp, che la società valuta 10-12 milioni, poi andrà via anche Vina. Spinazzola dovrebbe restare, per Zalewski, invece, si valuteranno offerte. Entro la prossima settimana Pinto incontrerà il Sassuolo per cercare di trovare un accordo per le cessioni dei giovani Volpato e Missori. [...]

(corsera)