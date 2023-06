Roma, l'ultima conta parecchio: c'è il sesto posto da difendere

La finale di Europa League persa ai calci di rigore. L'arbitraggio di Taylor. Il futuro dello Special One, che è legato alla Roma da un contratto con scadenza giugno 2024, ma vuole parlare con i Friedkin. La paura che le volontà di presidente e allenatore non trovino un punto di incontro. La clausola rescissoria di Dybala. Sono infinite le tentazioni per sottovalutare Roma-Spezia, ultima di un campionato che, nel migliore dei casi, i giallorossi chiuderanno con gli stessi punti della stagione scorsa: 63.

I motivi per cui anche questa gara conta invece ci sono. La Roma rischia di finire settima in caso di pareggio e contemporanea vittoria della Juventus a Udine. Se la Uefa non sconvolgerà in un secondo tempo la classifica del campionato, significa tornare in Conference League. Un problema pure per la ricerca dello sponsor.

La stragrande maggioranza dei tifosi giallorossi spera che non sia l'ultima di José Mourinho che, squalificato, non potrà nemmeno andare in panchina.

Parecchi giocatori - da Spinazzola a Wijnaldum, più quelli come Ibanez che potrebbero essere venduti per le necessarie plusvalenze - possono invece salutare. L'Everton, secondo la stampa inglese, offre 31 milioni di euro per riportare Abraham in Premier League. È una proposta lontanissima dalle richieste giallorosse. Belotti, che stasera potrebbe essere titolare, è ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Rischia di diventare l'attaccante della Roma con più presenze in una stagione senza aver segnato nemmeno una volta.

(Corsera)