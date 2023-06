Roma, la rincorsa alle plusvalenze: solo 5 giorni per trovare 18 milioni

Cinque giorni al 30 giugno, data in cui la Roma dovrà presentare un bilancio dove alla voce plusvalenze figuri il numero 30, ossia i milioni da incassare dalle vendite di giocatori. Tiago Pinto ci sta riuscendo, l’ultimo piazzato è Justin Kluivert volato al Bournemouth per 10 milioni più 1 di bonus e si tratta di una plusvalenza di 7. Per adesso, però, è lui l’unico “ramo secco” che il gm è riuscito a tagliare, perché la cessione di Tahirovic potrebbe rappresentare un rimpianto nel futuro. [...] Pinto, che la prossima settimana sarà a Milano, da Volpato e Missori vorrebbe incassare 11/12 milioni che porterebbero il totale delle plusvalenze a 23/24. Mancherebbero a quel punto solo 6 milioni che possono entrare con la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. [...]

(Il Messaggero)