Roma, Kristensen e Llorente per la difesa. In attacco occhi su Scamacca e Daka

Se la questione plusvalenze oggi arriva al (primo) capolinea, da domani in poi si comincia con gli arrivi che possono costare. Occhi sulla Premier, innanzitutto, a cominciare dalla coppia che si vuole prelevare dal Leeds, appena retrocesso. Si tratta di Rasmus Kristensen, 25 anni, terzino destro danese, e Diego Llorente, 29 anni, centrale spagnolo che ha ben impressionato in giallorosso nella scorsa stagione. Per entrambi la Roma chiede il prestito, che per il primo – che ha già dato l’ok al trasferimento – potrebbe essere accettato più agevolmente, mentre per il secondo la cosa sembra più complicata perché ha più mercato. (...) Infatti, accantonato il diritto di riscatto a 15 milioni stipulato a gennaio, il Leeds vorrebbe che il prestito si trasformasse stavolta in obbligo per circa 6-7 milioni una volta raggiunto un determinato numero di presenze. Sul fronte attacco, resta Scamacca il principale obiettivo. L’attaccante ha già dato il via libera, ma la cessione in prestito non piace al West Ham, anche perché l’azzurro ha molti estimatori pure in Italia, a cominciare dal Milan. Perciò vengono seguiti anche Daka e Iheanacho del Leicester, appena retrocesso. (...)

(gasport)