Roma, incontro tra Friedkin e Mourinho: “Però ha bisogno di essere sostenuto”

Josè Mourinho aveva detto che lunedì, dopo la gara contro lo Spezia, sarebbe partito per le vacanze. Domani c’è l’ultima di campionato e, calendario alla mano, non c’era molto tempo per incontrare la società. L’appuntamento è andato in scena ieri a Trigoria, al riparo da occhi indiscreti, visto che sia lo Special One che il presidente Dan Friedkin erano al centro sportivo. [...] Presto se ne saprà di più, ma la tempestività con cui i Friedkin hanno raccolto l’invito di Mou si può considerare un bel segnale.

(corsera)