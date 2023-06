Roma in EL da testa di serie. Sorteggi il 1º settembre

IL ROMANISTA - La vittoria in extremis contro lo Spezia qualifica la Roma alla prossima edizione dell'Europa League, la cui finale è in programma il 22 maggio 2024 a Dublino. I giallorossi entreranno nel torneo dalla porta principale: l'ottimo ranking Uefa permette infatti alla squadra di Mourinho di essere già sicura di rientrare nella prima fascia, dove per or l'avversario col maggior blasone sembra il Liverpool. I sorteggi per la composizione dei gironi si terranno il prossimo 1° settembre.