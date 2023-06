Roma, i Friedkin a Trigoria con Mourinho. Ma niente annunci

Fortino o bunker, decidete voi. Una cosa è certa: a Trigoria tutti hanno le bocche cucite, visto che ieri nelle stanze presidenziali c’era Dan Friedkin. Non proprio una cosa così frequente, mentre assai più spesso è facile trovare nel centro sportivo suo figlio Ryan, vice presidente. Il proprietario statunitense ha finalmente incontrato José Mourinho, anche se solo per un saluto rapido, dandosi appuntamento a breve per un incontro più operativo. [...] Se le parole contano qualcosa, perciò, il tecnico dovrebbe senz’altro rimanere in giallorosso, anche perché ha un contratto da 8 milioni netti a stagione che lo lega in questo senso fino al 2024. Di sicuro, comunque, la famiglia Friedkin non ama essere tirata per la giacca e ha capito bene come il “voglio di più”, scandito da Mourinho dopo la sconfitta col Siviglia stia già producendo i suoi effetti social, con tanti romanisti che hanno scritto anche cose poco commendevoli sui profili social del “Friedkin Group”. [...]

(gasport)