Roma, grandi manovre al centro: per Mourinho rinforzi in ogni reparto

Al netto delle cessioni che dovrà fare entro il 30 giugno, in questa fase del calciomercato, il general manager della Roma Tiago Pinto si sta concentrando sull’asse centrale della squadra, dal portiere al centravanti. Poi si dedicherà agli esterni, dove per il momento c’è abbondanza con 6 calciatori – Karsdorp, Celik, Zalewski, Spinazzola, Vina (di rientro dal prestito al Bournemouth) ed El Shaarawy che dovrebbe rinnovare a breve – per due posti: ma il primo obiettivo del dirigente è dare al tecnico José Mourinho maggiori alternative nella zona centrale. [...] Per la porta tra i nomi accostati ai giallorossi ci sono Ugurcan Cakir, numero 1 del Trabzonspor che piace al Galatasaray, e Gollini dell’Atalanta prestato al Napoli. In difesa N’Dicka sostituirà Ibanez e Pinto sta lavorando con il Leeds per trattenere Llorente. A centrocampo, per il momento, fuori Camara e Wijnaldum – poco più di 1900 minuti complessivi in stagione – e dentro un titolare come Aouar. [...]

(corsera)