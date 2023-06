Roma Femminile, colpo in attacco: Arriva Latorre dall’Atletico

IL TEMPO (MAS. VIT.) - La Roma Femminile continua ad essere molto attiva sul mercato. Ieri, altro annuncio: arriva alla corte di mister Alessandro Spugna l’attaccante Barbara Latorre. Classe ’93, la spagnola si è legata al club capitolino fino al 30 giugno 2025. Le strade della neo giallorossa e quelle della Roma si erano già incontrate nell’estate 2021, quando la Roma aveva giocato in amichevole contro l’Atletico Madrid. In quell’occasione, Latorre aveva segnato un gol e confezionato un assist, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Nella scorsa stagione, la punta ha conquistato la Coppa della Regina con l’Atletico Madrid, mentre in passato ha vestito le maglie di Espanyol, Barcellona e Real Sociedad. "Sono molto contenta di entrare a far parte della Roma e della famiglia romanista – le prime parole da giallorossa della spagnola – non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutti e riuscire a raggiungere tanti successi insieme, darò il massimo". Per vederla in giallorosso, però, occorrerà attendere un po’ perché il campionato di Serie A 2023/24 partirà più tardi a causa del Mondiale che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Nella lista delle pre-convocate dalla ct italiana Milena Bertolini ci sono sette romaniste: Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Valentina Giacinti e Annamaria Seturnini.